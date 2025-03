Em 2024, 63% da população brasileira utilizou o Pix ao menos uma vez por mês, mostra FGV

Segundo o levantamento, o Distrito Federal se destacou com a maior taxa de adesão, alcançando 78%, enquanto o Amazonas liderou o ranking com uma média de 48 transações

Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelou que 63% da população brasileira utilizou o sistema de pagamentos PIX ao menos uma vez por mês em 2024. O levantamento, intitulado Geografia do Pix, mostrou que o Distrito Federal se destacou com a maior taxa de adesão, alcançando 78%. Em contrapartida, o Piauí registrou a menor adesão, com cerca de 55%. A região Sudeste também se destacou, apresentando uma taxa de 67%. Os dados indicam que, em média, cada usuário do PIX realizou 32 transações mensais.

O estado do Amazonas liderou o ranking com uma média de 48 transações, enquanto Santa Catarina ficou na última posição, com apenas 25. O valor médio das transações foi de R$ 190,57, com as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste movimentando quantias superiores, ao passo que o Nordeste e o Norte não ultrapassaram R$ 151 e R$ 147, respectivamente. Os especialistas da FGV ressaltaram a discrepância entre o acesso ao sistema e seu uso efetivo.

Um exemplo notável é o Amazonas, que, apesar de ter o maior número de transações, apresentou o menor valor médio por operação. Além disso, foi mencionado o caso de Pacaraima, em Roraima, onde o número de usuários do PIX é cinco vezes maior que a população local, possivelmente devido ao intenso fluxo migratório. Na cidade, a média de transações mensais por usuário foi de 31, com um valor médio de R$ 119 por operação.

