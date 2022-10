Em dia de Copom, Ibovespa registra terceira queda e dólar chega a R$ 5,38

No acumulado da semana, a bolsa teve uma baixa de cerca de 6%., enquanto moeda norte-americana chega a maior patamar desde 30 de setembro

Horas antes do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulgar sua decisão sobre a taxa Selic, o Ibovespa teve sua terceira baixa consecutiva, caindo 1,62% e fechando a quarta-feira, 26, com 112.762 pontos. No acumulado da semana, a bolsa teve uma baixa de cerca de 6%. Já o dólar novamente registrou alta, crescendo 1,18% e sendo cotado R$ 5,38. O valor representa a cotação mais alta para a moeda norte-americana desde 30 de setembro, quando foi avaliada em R$ 5,39. Empresas bancárias e estatais continuam acumulando as principais perdas. O Santander teve baixa de 5,26% após divulgar lucro abaixo do esperado para o terceiro trimestre do ano. A Petrobras continuou caindo na bolsa e fechou em queda de 2,45%. O Magazine Luiza também registrou queda de 8,86%. No saldo positivo a multinacional Weg teve alta de 8,36% após registrar aumento de mais de 40% no lucro do terceiro trimestre.