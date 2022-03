Em meio à disparada do petróleo, Senado tenta aprovar projetos para frear preço dos combustíveis nesta quarta

Votação de medidas que mudam cobrança do ICMS e criam fundo de estabilização já foram adiadas duas vezes; barril encosta em US$ 140 e pressiona Petrobras por reajustes

Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil Disparada do barril pressiona Petrobras por reajustes



Em meio à disparada do barril de petróleo no mercado internacional e a pressão de reajustes sobre a Petrobras, a votação de medidas para frear o aumento dos combustíveis volta à pauta do Senado nesta quarta-feira, 9. Os dois textos são relatados pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN) e foram adiados nas últimas duas sessões por falta de consenso. Uma das propostas estabelece um valor fixo para o ICMS — imposto de origem estadual, e determina a ampliação do vale-gás para 11 milhões de famílias, o dobro do público atendido pelo programa atualmente. A outra medida foca na criação de um fundo de estabilização para evitar que a variação do preço do petróleo no mercado internacional impacte diretamente no preço das bombas.

O preço do barril do tipo Brent — referência para a estatal brasileira — encostou em US$ 140 no início desta semana após ameaças de boicote dos Estados Unidos e países da Europa ao petróleo russo. Desde 2016, a petroleira adota o preço de paridade de importação (PPI), política que baseia o valor cobrado às distribuidoras domésticas de acordo com a variação do petróleo no mercado global. O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, nesta manhã, a política de preços e defendeu mudanças para evitar grandes impactos no mercado doméstico. Segundo o presidente, caso a estatal faça o repasse integral, os combustíveis sofrerão aumento de 50%, o que “não é admissível”.