Em meio a incertezas, Ibovespa fecha com queda de 1,11%, a 120 mil pontos

Situação indefinida também foi um obstáculo para o dólar, que ganhou força nas últimas horas e fechou em alta de 0,67%, valendo R$ 5,25

Pixabay / geralt Índice acumula queda de 0,9% em agosto



A incerteza sobre a votação da reforma do IR na Câmara, adiada no período da tarde desta quinta-feira para a próxima semana, manteve o Ibovespa na defensiva ao longo da tarde, em meio a sinais de falta de consenso sobre a versão final a ser votada. Entre inúmeras idas e vindas de formato desde que a reforma veio a público, o mercado ainda espera conhecer o modelo que será submetido à deliberação dos deputados. Assim, sem esta definição, o Ibovespa se aproxima do fim da semana acumulando perda de 1,72% no intervalo, computada a queda de 1,11% registrada nesta quinta-feira, aos 120.700,98 pontos – no mês, cede agora 0,90%. Nesta quinta-feira em que emendou a terceira perda diária, o Ibovespa foi na mínima intradia a 120 533,72 pontos, menor nível desde 11 de maio, então a 120.145,44 pontos. Na máxima, chegou aos 122.095,40 pontos, saindo de abertura aos 122.056,34 pontos. No fechamento, mostrava o menor nível desde o encerramento de 12 de maio (119.710,03 pontos). A incerteza também foi um obstáculo para o dólar, que ganhou força nas últimas horas e fechou em alta de R$ 5,25. Ao longo do dia, a moeda atingiu a máxima de R$ 5,2579. Em seguida, a moeda desacelerou levemente, mas sem perder o nível de R$ 5,25, para fechar a R$ 5,2564, com alta de 0,67%.

*Com informações do Estadão Conteúdo