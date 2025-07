Em meio a ‘tarifaço’ dos EUA, líderes da Câmara buscam consenso sobre aumento do IOF

Nova crise gerada pela possibilidade de alta de tarifas pelo presidente americano Donald Trump deve influenciar a relação entre o governo e o Congresso e pode gerar uma aproximação com o Centrão

Bruno Spada/Câmara dos Deputados A proposta em pauta inclui a isenção do IOF para o risco sacado



Líderes da Câmara dos Deputados estão em busca de uma solução para a controvérsia relacionada à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Uma das propostas em análise sugere que as operações que já são tributadas possam ter suas alíquotas elevadas, enquanto aquelas que atualmente estão isentas do imposto poderiam ser desoneradas. Nesta terça-feira (15), uma reunião será realizada envolvendo a Câmara, o Senado e representantes do governo federal, com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O objetivo é encontrar um consenso sobre a questão. A proposta em pauta inclui a isenção do IOF para o risco sacado, que se refere a um tipo de empréstimo empresarial, além da previdência privada VGBL, que teve sua tributação ampliada por um decreto presidencial em maio. Aliados do presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmam que a criação de um novo imposto sobre essas operações foi um erro do governo, que deveria ter buscado a aprovação do Congresso antes de implementar tal medida.

O diálogo entre o governo e o Congresso sobre o IOF começou a ser construído durante uma viagem de Motta a Lisboa, onde as partes discutiram a situação. A nova crise gerada pela possibilidade de aumento de tarifas pelo presidente americano Donald Trump deve influenciar a relação entre o governo e o Congresso e pode gerar uma aproximação com o Centrão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias