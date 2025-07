Aliados dizem que ‘tempo’ e ‘recalibragem de discurso’ vão recuperar Tarcísio pós tarifaço

Logo após o anúncio do norte-americano, o governador de São Paulo culpou Lula, alfinetou Haddad e apagou a publicação em que aparecia com o boné com o slogan de Trump

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas



Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, admitem um escorregão do chefe do Executivo paulista no posicionamento sobre as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Logo após o anúncio do norte-americano, o governador culpou Lula, alfinetou Haddad e apagou a publicação em que aparecia com o boné com o slogan de Trump. A postura deu errado: Tarcísio foi atacado por bolsonaristas, que queriam maior demonstração de apoio a Trump; e desalinhou o discurso com empresários, que costumam preferir o perfil mais moderado do governador e esperam independência dele em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, a confusão foi vista como inexperiência política, já que antes de virar governador Tarcísio era um ministro técnico. Fontes apontam, no entanto, que o cenário é “tranquilamente reversível”: “Tarcísio tem ótima aprovação no estado. É uma figura em ascensão e que passa confiança. O tempo vai ajudar”, diz um.

Outros apostam na recalibragem do discurso: desde sábado, Tarcísio mudou a rota de suas declarações e passou a pregar união e negociação com os EUA para reverter a crise. Ele afirmou que é preciso “deixar a política de lado” para resolver o problema. Para pessoas próximas, a fala está próxima do “Tarcísio normal e esperado pelas pessoas”.

