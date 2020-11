Em novo avanço, mercado financeiro eleva estimativa da inflação a 3,20% em 2020

No Relatório de Mercado Focus desta semana, analistas projetam queda de 4,80% para a economia brasileira neste ano

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os economistas reduziram a projeção de queda para o Produto Interno Bruno (PIB) em 2020



Em nova semana de alta, os economistas do mercado financeiro elevaram, mais uma vez, a projeção da inflação 2020. O Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 09, traz a projeção atualizada para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de alta 3,02% da última semana para 3,20%. Há quatro semanas a estimativa do mercado financeiro era de 2,47% para o índice. Para o próximo ano, a projeção da inflação é de 3,17% frente ao 3,11% da projeção anterior. No entanto, no caso de 2022 e 2023, os economistas não alteraram as estimativas, mantendo projeção alta de 3,50% e 3,25%, respectivamente.

Com os consecutivos aumentos nas últimas semanas, agora, a estimativa para a inflação em 2020 está dentro do intervalo que deve ser seguido pelo Banco Central. Atualmente, o índice ainda está abaixo da meta de 4% neste ano definida pelo Conselho Monetário Nacional. No entanto, a projeção para inflação está entre o intervalo percentual de 1,5 ponto para mais ou para menos. Ou seja, a taxa deve se manter entre 2,5% e 5,5%. Para 2021, 2022 e 2023, o índice também segue o mesmo intervalos e as metas são 3,75%, 3,50% e 3,25% por ano, respectivamente.

Ao mesmo tempo em que projetou alta na inflação, os economistas reduziram a projeção de queda para o Produto Interno Bruno (PIB) em 2020. A nova estimativa é de recuo de 4,80% para a economia neste ano, frente a 4,81% da semana passada. Há quatro semanas, a projeção de queda era de 5,03%. Para 2021, os economistas consultados pelo Banco Central reduziram estimativa de alta do índice, que passou de 3,34% para 3,31%. O documento apresenta ainda as projeções para 2022 e 2023, que mantém a mesma previsão de quatro semanas atrás, com estimativa de alta de 2,50%.