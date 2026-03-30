Pix fora do ar? Usuários do Banco do Brasil reclamam de instabilidade no serviço
O banco informou que as atividades no serviço já foram normalizadas
ReproduçãoPix
Usuários do sistema de pagamento Pix informaram nesta segunda-feira (30) instabilidade operacional para a execução de transferência pela plataforma. A maioria das contestações foi feita por clientes do Banco do Brasil.
O site Downdetector, plataforma que monitora falhas nos sistemas digitais, notificou um pico de reclamações, principalmente pelo Banco do Brasil, por volta das 12h30.
Procurado, o Banco do Brasil informou que a falha nas transferências via Pix realmente aconteceu, mas que no momento “o Pix Pagamento foi normalizado e o serviço já está disponível aos seus clientes”.
A reportagem procurou o Banco Central, mas ainda não obteve retorno até esta publicação.
Veja algumas reclamações:
Comentários