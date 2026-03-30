Aena vence leilão do Aeroporto do Galeão com lance de R$2,9 bilhões

A empresa espanhola fica responsável pelo terminal até 2039 e pode explorar, manter e ampliar a infraestrutura do local

Foto: Vosmar Rosa/MPor Aena vence leilão do aeroporto do Galeão



A empresa espanhola de gestão de aeroportos Aena venceu o leilão de venda assistida do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, com lance final de R$ 2,9 bilhões. Com a aquisição o grupo espanhol fica responsável pelo terminal até 2039.

A venda aconteceu na tarde desta segunda-feira (30) pelo Ministério de Portos e Aeroportos na sede da Bolsa de Valores em São Paulo, a B3. O Zurich Airport e o consórcio RIOgaleão também estavam na disputa.

O leilão começou com lance mínimo de R$ 932,8 milhões e, após uma disputa acirrada de cerca de 1 hora e quase 30 lances de viva-voz, a concessionária Aena arrematou o terminal do Rio de Janeiro com um ágio de 210,88%. O contrato garante que a empresa pode explorar, manter e ampliar a infraestrutura do aeroporto.

A venda do Galeão foi definida em comum acordo entre o governo, a RIOgaleão e o Tribunal de Contas da União (TCU).

A transação também formaliza a saída da Infraero da sociedade com o aeroporto, que detinha 49% das ações da concessionária. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, “este novo acordo trouxe mudanças estruturais e modernização regulatória, essenciais para a sustentabilidade e o crescimento do Galeão”.

A Aena já administrava 17 aeroportos ao redor do Brasil, incluindo terminal de Congonhas em São Paulo. Com o Galeão, ela passa a ser a maior concessionária aeroportuária em volume de passageiros do país.