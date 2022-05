Em vitória de Bolsonaro, TCU forma maioria para aprovar privatização da Eletrobras

Governo federal precisava do aval para iniciar a venda da empresa; tribunal alisou o modelo de venda proposto pela União, incluindo o preço inicial das ações

Wilton Junior/Estadão Conteúdo

O Tribunal de Contas da União (TCU) formou maioria nesta quarta-feira, 18, para aprovar a segunda fase do processo de privatização de Eletrobras. Dos 8 ministros que votaram, 7 foram a favor. Apenas Vital do Rêgo foi contra a capitalização. No último dia 20 de abril, o magistrado havia pedido vista por 20 dias. Nesta fase, a Corte analisou o modelo de venda proposto pela União, incluindo o preço inicial das ações. A companhia será listada na Bolsa de Valores, e o governo brasileiro deixará de ser a controladora da companhia. O processo é considerado a principal privatização da gestão de Jair Bolsonaro e teve o julgamento dividido em duas partes, tamanha a complexidade do assunto. O TCU concluiu a primeira fase do procedimento em fevereiro de 2022. Na ocasião, a Corte definiu o “bônus de outorga”: R$ 25,3 bilhões serão pagos pela Eletrobras ao Tesouro Nacional pelas 22 usinas hidrelétricas que terão os seus contratos alterados.

*Reportagem em atualização