Empresas dos Estados Unidos tentam destravar negociação de tarifas sobre o Brasil

Setores empresariais dos Estados Unidos estão demonstrando apreensão em relação às novas tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, que foram anunciadas por Donald Trump e têm previsão de início em 1º de agosto. As indústrias que importam café, suco de laranja, além de segmentos como petróleo, energia, farmacêutico e aéreo, estão buscando estabelecer diálogos com representantes brasileiros para evitar a aplicação dessas taxas.

A Câmara do Comércio dos EUA fez um apelo para que as sobretaxas sejam discutidas, ressaltando que cerca de 6.500 pequenas empresas americanas podem ser afetadas. A proposta de tarifa incidiria sobre produtos essenciais, o que poderia aumentar os custos para as famílias e comprometer a competitividade de diversos setores produtivos.

Trump associou a implementação das tarifas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de criticar decisões judiciais que, segundo ele, limitam a liberdade de expressão. O governo brasileiro está tentando direcionar as conversas para o âmbito comercial, mas as negociações formais estão suspensas, aguardando uma posição da Casa Branca.

Empresas como Johanna Foods e Johanna Beverages já tomaram medidas legais, acionando o Tribunal de Comércio Internacional para contestar as tarifas, argumentando que Trump ultrapassou seus limites ao relacionar as taxas a questões políticas. O Brasil é responsável por uma parcela significativa das importações de suco de laranja nos EUA, além de ser o maior fornecedor de café e um importante exportador de açúcar, carne bovina e aeronaves.

O Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás manifestou sua preocupação com a possível implementação das sobretaxas, que geram incertezas para o setor. Este segmento é crucial para a economia brasileira, representando 17% do PIB industrial e gerando 1,6 milhão de empregos diretos e indiretos. Em 2024, o petróleo foi o principal produto nas exportações brasileiras.

