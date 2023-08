Endividamento atinge 67% dos brasileiros, aponta pesquisa

Levantamento da Genial/Quaest mostra que cartão de crédito é o principal ‘vilão’ e que 46% da população compromete mais da metade da renda para quitar dívidas

USP Imagens Programa vai beneficiar cerca de 26 mil devedores que estão com dívidas ativas com o município



Uma nova pesquisa realizada pela Genial/Quaest e divulgada nesta quinta-feira, 24, mostrou que 67% da população brasileira tem alguma dívida financeira, sendo que, deste total, 31% dizem ter “muitas dívidas”. Ao todo, foram ouvidas 2.029 pessoas entre os dias 10 e 14 de agosto. De acordo com o levantamento, 33% dos entrevistados disseram não ter dívidas, enquanto 36% relataram ter poucas e os outros 31% admitiram ter muitas. A pesquisa mostra que a principal dívida dos brasileiros é com o cartão de crédito, correspondendo a 31% do total. Em seguida, vêm custos como prestação, financiamento e aluguel de imóveis (14%); empréstimos (11%); prestação de veículos (5%); e por fim mensalidades escolares, cheque especial e plano de saúde (2% cada). A pesquisa mostra que 46% dos entrevistados compromete mais de 50% dos ganhos mensais para pagar dívidas, enquanto outros 22% disseram que o valor varia entre 21% e 50% da renda. Questionados sobre a dificuldade para quitar as dívidas, 46% dos participantes da pesquisa disseram que pagam com muita dificuldade, enquanto 34% alegaram ter pouca dificuldade e outros 19% relataram não ter dificuldade para pagar as dívidas.

Outro dado revelado pela pesquisa é de que 56% dos brasileiros já tiveram seu nome no SPC/SERASA, sendo que, desse 51% não conseguiu quitar as dívidas e limpar seu nome. De acordo com a pesquisa, dentre os que conseguiram limpar o nome, 49% disseram ter levado mais de um ano, enquanto 16% levaram um ano e outros 34% conseguiram o feito em até seis meses. Para conseguirem limpar o nome, 37% dos entrevistados afirmaram ter renegociado a dívida com o banco para pagar um valor mais baixo, enquanto outros 25% tentaram negociar a dívida para pagar com prazo maior. Além disso, 8% disseram ter cortados despesas para juntar dinheiro enquanto 6% alegaram terem pago normalmente. Outras soluções citadas são empréstimo de banco (5%), deixar a dívida caducar (3%), empréstimo com amigos e familiares (3%), ações na Justiça (2%) e adesão a programas para renegociação de dívidas (1%). Por fim, o levantamento mostra que 70% da população aprovou o lançamento do programa Desenrola, que visa ajudar a população a renegociar suas dívidas. Apenas 16% disseram não ter gostado da medida.