Ricardo Nunes minimiza investigações e reafirma confiança no apoio de Bolsonaro em 2024

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Ricardo Nunes, Prefeito de São Paulo, em reunião no Palácio dos Bandeirantes com o Governo do Estado



Mesmo com Jair Bolsonaro inelegível e investigado pela Polícia Federal (PF), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), conta com o apoio do ex-presidente para se reeleger ao cargo nas eleições de 2024. O mandatário afirmou que ainda é cedo para falar sobre o pleito, mas que espera contar com o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Bolsonaro. “O próprio Tarcísio, não fizemos uma declaração pública. Ele me elogia em todo canto, mas nunca falou ‘meu candidato é o Ricardo’, então não vou pressionar (…) Só para deixar claro, eu desejo o apoio do presidente Bolsonaro, do governador Tarcísio, do PP e do PL”, declarou Nunes em entrevista à Jovem Pan News depois do 31º Congresso da Expo Fenabrave, realizado em São Paulo. O prefeito também negou que a inelegibilidade e investigações o afastariam do ex-presidente.

Embora ainda falte mais de um ano para as eleições, já existem negociações de apoio entre os partidos e a formação de chapas. Neste momento, a disputa se encaminha para um duelo entre o candidato da esquerda, Guilherme Boulos (PSOL), que conta com o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT), e o candidato da centro-direita, o atual prefeito Ricardo Nunes.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos