Energia solar se torna a terceira maior fonte da matriz elétrica brasileira

Forma de geração ultrapassou termelétricas de gás natural e biomassa, de acordo com levantamento de associação do setor

Carla Ornelas/GOVBA Levantamento foi feito com base em dados da Aneel



A energia solar fotovoltaica ultrapassou em potência gerada as usinas termelétricas movidas a gás natural e biomassa e se tornou a terceira maior fonte da matriz elétrica brasileira, atrás apenas das hidrelétricas e das eólicas, segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), com base em dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No total, a energia solar gera 16,4 gigawatts (GW), 8,1% do total, em grandes usinas e em projetos de geração própria, ante os 16,3 GW do gás natural e os 16,3 GW da biomassa. As hidrelétricas lideram com 109 GW de capacidade instalada (53,9% do total), e as eólicas seguem em segundo lugar, com 21,9 GW de potência (10,8%).