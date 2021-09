Entregadores de aplicativo planejam paralisação neste sábado

Grupos prometem interrupção das atividades em cidades de todo o país, pedindo maiores taxas de pagamento para os serviços

GABRIEL BASTOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Grupo irá se reunir em diversos pontos da cidade de São Paulo



Entregadores e trabalhadores de aplicativos estão planejando uma paralisação neste sábado, 11. Entre as reivindicações dos grupos, estão o aumento nas taxas pagas pelas entregas e o estabelecimento de um valor mínimo a ser recebido para entregas até 5 km – com adicional de R$ 2 por quilômetro rodado. Na região metropolitana de São Paulo, os entregadores irão se concentrar em diversos pontos, sendo o principal no centro da capital paulista, nas proximidades do Shopping Center 3. Também acontecerão pontos de concentração em Diadema e São Bernardo. Em páginas nas redes sociais, grupos de entregadores pedem para que os usuários não façam pedidos pelos aplicativos para apoiar a paralisação. Nesta sexta-feira, 10, um dos perfis que está apoiando a greve divulgou um vídeo no qual entregadores de diversos países mostram apoio ao movimento brasileiro. Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Treta (@tretanotrampo)

