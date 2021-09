Manifestantes liberam Esplanada dos Ministérios após cinco dias

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, previsão é que os apoiadores do presidente deixem o local até o final do dia

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Trânsito na Esplanada foi interrompido na segunda-feira, 6



O trânsito na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi liberado por volta do meio-dia desta sexta-feira, 10. Manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro furaram o bloqueio da Polícia Militar e acampavam no local desde a noite de segunda-feira, 6. As vias também ficaram fechadas para a passagem de veículos neste período. Alguns manifestantes ainda circulam na região. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, as negociações para retirada de estruturas e veículos da Esplanada dos Ministérios tiveram início na tarde de quarta-feira. A previsão é que os manifestantes deixem o local até o final do dia. O acesso à Praça dos Três Poderes segue restrito e protegida por gradil e por policiais militares. “A área central de Brasília permanece sob monitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e forças de segurança locais, por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) e equipes em campo. O objetivo é garantir a segurança de todos que circulam na região. O policiamento permanece reforçado”, informou a Secretaria.