EUA liberam ‘temporariamente’ venda de petróleo russo

Unsplash/ Fedor Shlyapnikov

Os Estados Unidos estão permitindo temporariamente a venda de petróleo russo que se encontra no mar, informou nesta quinta-feira (12) o Departamento do Tesouro em um comunicado, em meio a uma escalada dos preços da energia após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

O Tesouro emitiu uma licença que autoriza a venda de petróleo bruto russo e de produtos petrolíferos que tenham sido carregados em navios às 00h01 de 12 de março ou antes, até 11 de abril.

A medida ocorreu depois que Washington também permitiu na semana passada, de forma temporária, que o petróleo russo que havia ficado retido no mar fosse vendido à Índia. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou em um comunicado que a nova autorização tem como objetivo “ampliar o alcance global da oferta existente” de petróleo bruto.

Mas insistiu que se trata de uma “medida limitada e de curto prazo”. Acrescentou que não proporcionaria “um benefício financeiro significativo ao governo russo, que obtém a maior parte de suas receitas energéticas a partir dos impostos aplicados no ponto de extração”.

A guerra no Oriente Médio desorganizou os setores energéticos e de transporte do mundo, praticamente paralisando a atividade no estratégico Estreito de Ormuz, por onde transita um quinto do petróleo mundial.

Nesta quinta-feira (12), o petróleo disparou 9% chegando a US$ 100,46 o barril, valor mais alto desde 2022. A alta vem com o crescimento das tensões acerca da navegabilidade no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de escoamento da commodity. O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou nesta quinta que o trecho deve permanecer fechado e prometeu “vingança” pelas mortes iranianas na guerra com os Estados Unidos.

*AFP