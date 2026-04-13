Petróleo dispara mais de 7% e supera US$ 102, antes do bloqueio dos EUA ao Irã

Medida pode restringir as exportações de petróleo iraniano, após Washington e Teerã não terem conseguido chegar a um acordo para encerrar a guerra

PUNIT PARANJPE / AFP O presidente Donald Trump disse no domingo que a Marinha dos EUA iniciaria o bloqueio do Estreito de Ormuz.



Os preços do petróleo voltaram a superar US$100 por barril nesta segunda-feira (14), enquanto a Marinha dos EUA se preparava para bloquear a passagem de navios de e para o Irã pelo Estreito de Ormuz, em uma medida que poderia restringir as exportações de petróleo iraniano, após Washington e Teerã não terem conseguido chegar a um acordo para encerrar a guerra.

Os contratos futuros do petróleo Brent LCOc1 ganhavam US$6,81, ou 7,2%, para US$102,01 por barril, às 8h29 (horário de Brasília), após terem caído 0,75% na sexta-feira. O West Texas Intermediate (WTI) norte-americano CLc1 subia US$7,50, ou 7,8%, para US$104,07, após uma perda de 1,33% na sessão anterior.

O presidente Donald Trump disse no domingo que a Marinha dos EUA iniciaria o bloqueio do Estreito de Ormuz, aumentando as apostas depois que a maratona de negociações com o Irã não conseguiu chegar a um acordo para encerrar a guerra, colocando em risco um frágil cessar-fogo de duas semanas.

Ele acrescentou que os preços do petróleo e da gasolina poderiam permanecer altos até as eleições de meio de mandato norte-americanas em novembro, um raro reconhecimento das possíveis consequências políticas de sua decisão de atacar o Irã há seis semanas.

“O bloqueio anunciado pelos EUA marca uma admissão de que a premissa central do cessar-fogo — ao menos conforme interpretado pelos EUA –, que era a reabertura do Estreito, é insustentável por enquanto”, disse Erik Meyersson, analista do banco nórdico SEB.

O Comando Central dos EUA disse que as forças dos EUA começariam a implementar o bloqueio de todo o tráfego marítimo que entra e sai dos portos iranianos nesta segunda-feira.

O bloqueio seria “aplicado imparcialmente contra embarcações de todas as nações que entrassem ou saíssem dos portos e áreas costeiras do Irã, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Arábico e no Golfo de Omã”, disse o CENTCOM em um comunicado no X.

As forças norte-americanas não impediriam a liberdade de navegação das embarcações que transitam pelo Estreito de Ormuz de e para portos não iranianos, acrescentou.

Guardas Revolucionários do Irã disseram no domingo que qualquer embarcação militar que tentasse se aproximar do Estreito de Ormuz seria considerada uma violação do cessar-fogo e seria tratada de forma severa e decisiva.

Os preços do petróleo bruto físico estão sendo negociados com prêmios significativos em relação aos futuros, com alguns tipos já atingindo máximas recordes de cerca de US$150 por barril.

“[Se] o presidente Trump de fato apoiar sua ameaça de bloqueio com barcos reais, uma convergência entre os mercados físico e de papel poderá ocorrer em breve”, disse Helima Croft, analista da RBC Capital Markets.

Petroleiros estão se afastando do Estreito de Ormuz antes do bloqueio norte-americano ao Irã, segundo dados de navegação da LSEG.

No entanto, três superpetroleiros totalmente carregados de petróleo passaram pelo estreito no sábado, segundo dados de navegação. Eles parecem ter sido os primeiros navios a sair do Golfo desde que o acordo de cessar-fogo foi fechado na semana passada.

*Estadão Conteúdo