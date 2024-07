Exportação de carne bovina tem novo recorde e aumenta 34% em um ano

China levou quase metade das exportações no primeiro semestre deste ano

wirestock/Freepik Maior consumidor de carne bovina é a China



Segundo a Secex (Secretaria de Comércio Exterior) informou nesta segunda-feira (29), as exportações de carne bovina in natura do Brasil, marcaram um novo recorde mensal em julho. O país, que é o maior exportador mundial do produto, até a quarta semana deste mês (julho), havia exportado cerca de 215,6 mil toneladas, uma alta que representa cerca de 34% ante aos números de todo o mês completo de 2023. Sem incluir os produtos processados, o volume leva em consideração a carne bovina fresca, refrigerada ou congelada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em maio de 2024, a exportação já havia registrado um novo recorde de 212 mil toneladas, conforme dados da Secex. Em junho, por exemplo, o número registrado foi de 192,6 mil. Os volumes embarcados são em períodos de maior oferta no país.

A produção de carna bovina no Brasil pode contabilizar 10,19 milhões de toneladas em 2024, uma porcentagem de 7,1% em comparação a 2023. Conforme a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), informou na semana passada, os animais estão no “auge” do ciclo pecuário do ano.

Até a quarta semana de julho, o volume embarcado moveu a receita e fez crescer em um valor de US$ 952 milhões (cerca de R$ 5,35 bilhões) no acumulado. Mesmo com uma diminuição de quase 7% no preço médio de exportação, aproximadamente US$ 762 milhões (R$4,28 bilhões) de julho de 2023.

A China levou quase metade das exportações brasileiras somente no primeiro semestre de 2024.