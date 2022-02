Facebook perde usuários diários pela primeira vez e ações do grupo despencam mais de 20%

Resultados representaram uma perda de US$ 200 bilhões em valor de mercado; cerca de 500 mil pessoas deixaram de utilizar a rede social no último trimestre de 2021

As ações da Meta, proprietária do Facebook, despencaram mais de 20% na Bolsa de Nova Iorque depois que a empresa divulgou os resultados financeiros do último trimestre de 2021 e apresentou previsões abaixo do esperado para os próximos meses. Isto representa uma perda de US$ 200 bilhões em valor de mercado. Pela primeira vez em sua história, a rede social perdeu usuários, considerando a quantidade de acessos por dia. Entre outubro e dezembro do ano passado, 1,929 bilhão de pessoas utilizaram o aplicativo – nos três meses anteriores o número era de 1,930 bilhão. O número de usuários ativos por mês ficou em 2,91 bilhões no quatro trimestre, sem crescimento na comparação com o trimestre anterior. A Meta disse esperar que as receitas neste primeiro trimestre de 2022 fiquem entre US$ 27 e US$ 29 bilhões, frustrando a expectativa dos analistas, que previam um faturamento de aproximadamente US$ 30,15 bilhões, segundo dados da S&P Capital IQ.

“A rede social criada por Mark Zuckerberg e pelo brasileiro Eduardo Saverin nos interiores da Universidade de Harvard sente o impacto do aumento da concorrência pelo tempo dos usuários e uma mudança no interesse das pessoas em assistir vídeos, onde a publicidade não é tão lucrativa assim. As receitas do grupo até foram impulsionadas pela venda de anúncios – que é o principal modelo de negócios do Instagram e do Facebook, que somou US$ 32,6 bilhões em receita, uma alta de 21%, se a gente comparar com o ano anterior. Mas agora vem um dado muito negativo para a Meta: ela teve um lucro de US$ 10,29 em três meses, mas uma queda de 8% se verificarmos o mesmo período de 2020″, avalia o comentarista de Business da Jovem Pan, Bruno Meyer.

Durante o anúncio dos resultados, na quarta-feira, 2, Mark Zuckerberg falou sobre o tempo que os usuários gastam na plataforma e citou um dos objetivos do grupo para cativar o público. “As pessoas têm muitas escolhas sobre como querem gastar seu tempo e apps como o TikTok estão crescendo muito rapidamente. E é por isso que o nosso foco nos Reels é tão importante no longo prazo”, afirmou. O Reels é um recurso que permite ao usuário gravar vídeos curtos, de até 30 segundos.