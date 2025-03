Fazenda lança plataforma para saque do extinto Fundo PIS/Pasep

Trabalhadores e beneficiários legais poderão verificar se têm valores a receber, referentes ao período de 1971 a 1988; primeiros pagamentos estão programados para o dia 28 de março

TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Para efetuar o saque, é necessário protocolar um pedido de ressarcimento em uma agência da Caixa, apresentando documentos de identificação



O Ministério da Fazenda anunciou nesta segunda-feira (10) o lançamento da plataforma Repis Cidadão, que permite a consulta e o saque das cotas do extinto Fundo PIS/Pasep. Através do site repiscidadao.fazenda.gov.br, trabalhadores e beneficiários legais poderão verificar se têm valores a receber, referentes ao período de 1971 a 1988. Os primeiros pagamentos estão programados para o dia 28 de março. Para acessar a plataforma, é necessário possuir uma conta Gov.br. Os valores disponíveis para saque correspondem ao ressarcimento das cotas do Fundo PIS/Pasep, destinado a quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor público entre 1971 e 1988.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A média dos valores a serem liberados é de aproximadamente R$ 2.800. Importante ressaltar que os valores que não foram retirados até 5 de agosto de 2023 foram considerados abandonados e utilizados para equilibrar as contas públicas, mas os cidadãos ainda podem solicitar o ressarcimento à União dentro de um prazo de cinco anos. Para facilitar a consulta do saldo, os interessados podem utilizar o aplicativo do FGTS. Para efetuar o saque, é necessário protocolar um pedido de ressarcimento em uma agência da Caixa Econômica Federal, apresentando documentos de identificação e, se necessário, comprovantes que atestem a relação de dependência.

É fundamental destacar que as cotas do PIS/Pasep não devem ser confundidas com o abono salarial, que é um benefício anual destinado a trabalhadores que estiveram formalmente empregados por pelo menos 30 dias no ano-base de 2023. O calendário de pagamentos do abono salarial referente a 2025 já teve início, com datas específicas estabelecidas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira