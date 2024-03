Milei anuncia fechamendo de agência de notícias estatal, e jornalistas reagem

A secretária geral da Federação Argentina de Trabalhadores de Imprensa afirmou que a ‘Télam não fecha’

A decisão do presidente da Argentina, Javier Milei, de acabar com a Télam, agência pública de notícias do país, provocou reações de trabalhadores da imprensa. O Sindicato de Imprensa de Buenos Aires (SiPreBA) e a Federação Argentina de Trabalhadores de Imprensa (Fatpren) prometeram uma série de ações jurídicas, sindicais e políticas contra a intenção do governo. O anúncio de Milei foi feito durante discurso na abertura das sessões ordinárias do Congresso argentino, na noite desta sexta-feira, 1º. Ao justificativa sua decisão, o presidente argumentou que a Télam tem sido utilizada como “meio de propaganda kirchnerista”.

Logo após a fala de Milei, a secretária-geral da Fatpren, Carla Gaudensi, escreveu no X (antigo Twitter): “A Télam não fecha. Vamos defender não somente os trabalhos da Agência, mas todo povo argentino, todas as empresas do país, o patrimônio público e a soberania de nossa pátria”. A Comisión Gremial Interna (CGI) da Télam, similar a uma comissão de funcionários, convocou uma assembleia geral na segunda-feira, 4, para traçar como será o enfrentamento à decisão de Milei e “defesa irrestrita da Agência Nacional, da mídia pública e de todos os empregos”. Em um comunicado conjunto publicado neste sábado, o SiPreBA e a Fatpren lembraram que o material produzido pela Télam é utilizado por todos os meios de comunicação privados da Argentina.

Télam no se cierra. La vamos a defender no solo los trabajadores y trabajadoras de la Agencia sino todo el pueblo argentino, como con todas las empresas del estado, el patrimonio público y la soberanía de nuestra patria. pic.twitter.com/wu35y5yxBq — Carla Gaudensi (@CarlaGaudensi) March 2, 2024

