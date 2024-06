Fed decide manter taxas de juros dos EUA na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano

Banco central americano avaliou que não é apropriado fazer o corte até que se tenha confiança na convergência da inflação à meta

O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, manteve inalterada a taxa básica de juros americana, no intervalo de 5,25% a 5,50% ao ano, em decisão unânime nesta quarta-feira (12). Esta é a sétima decisão consecutiva do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) pela manutenção, com os juros no maior patamar desde 2001. A decisão já era esperada por analistas. O comitê considerou que a inflação nos Estados Unidos diminuiu ao longo do último ano, mas permanece em patamar elevado. Houve modestos avanços em direção ao objetivo de inflação de 2% do comitê nos últimos meses. O órgão avaliou que não seria apropriado reduzir os juros até que se tenha confiança na convergência da inflação à meta.

O Fed afirmou que seguirá monitorando os indicadores para avaliar a postura adequada da política monetária. O comitê estará preparado para ajustar a postura da política monetária, se surgirem riscos que possam impedir o alcance dos objetivos. As avaliações considerarão uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho e pressões inflacionárias. A autoridade monetária busca alcançar o pleno emprego e uma inflação à taxa de 2% no longo prazo. Os riscos para alcançar os objetivos de emprego e inflação têm se movido para um melhor equilíbrio ao longo do último ano. O panorama econômico é incerto, e o comitê afirma que permanece altamente atento aos riscos inflacionários.

