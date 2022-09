Fed eleva taxa de juros em 0,75 ponto percentual pela terceira vez consecutiva

Medida é para combater a inflação e devolvê-la para meta de 2%; elevação fez o dólar alcançar maior valor frente ao euro em quase 20 anos

REUTERS/Jonathan Ernst Fachada do prédio do Federal Reserve, banco central dos EUA, com imagem de águia em destaque, em Washington



O Federal Reserve (Fed) elevou sua taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, nesta quarta-feira, 21, um aumento de três quartos de sua taxa básica de juros. O Fed “antecipa que os aumentos contínuos na faixa-alvo serão apropriados”, disse o comunicado do Comitê Federal de Mercado Aber, acrescentando que “o comitê está fortemente comprometido em devolver a inflação ao seu objetivo de 2%”. Esta é a terceira alta consecutiva deste nível e os juros se situam agora entre 3% e 3,25%, enquanto a inflação esperada agora é de 5,4% para este ano, frente a 5,2% previstos anteriormente. As projeções trimestrais do banco central dos Estados Unidos também mostraram uma desaceleração da economia norte-americana em 2022, com crescimento no final do ano de 0,2%, subindo para 1,2% em 2023, bem abaixo do potencial da economia. Os últimos resultados também apontam uma batalha prolongada do Fed para conter o maior surto de inflação desde a década de 1980 e que potencialmente empurra a economia no mínimo à beira de uma recessão. As mudanças devem fazer com que a taxa de desemprego suba para 3,8% este ano e para 4,4% em 2023, de volta à meta de 2% do Fed em 2025. A elevação da taxa de juros fez o dólar alcançar seu maior valor frente ao euro em quase 20 anos. A moeda americana chegou a 0,98 dólar por um euro pela primeira vez desde o fim de outubro de 2002, meses após iniciada a circulação da moeda única europeia.

*Com informações da Reuters e AFP