Fed mantém taxa de juros entre 5,25% e 5,5% pela quarta vez consecutiva

O Comitê de Mercado Aberto do banco-central dos EUA não sinalizou quando iniciará o ciclo de cortes de juros

REUTERS/Jonathan Ernst Autoridade monetária dos EUA manteve a taxa de juros pela quarta vez consecutiva



O Comitê de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) do banco central norte-americano, o Federal Reserve (Fed), se reuniu nesta quarta-feira, 31, para definir o nível dos juros básicos da economia nos Estados Unidos. O Fed decidiu manter, pela quarta vez consecutiva, a taxa entre 5,25% e 5,5% ao ano. Contudo, o Fomc não sinalizou quando iniciará o ciclo de cortes de juros. “Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica tem se expandido em um ritmo sólido. Os ganhos de emprego estão moderados desde o início do ano passado, mas permanecem fortes, com uma taxa de desempenho que permanece baixa. A inflação diminuiu ao longo do ano passado, mas permanece elevada”, inicia. De acordo com o Comitê, o Fed “procura atingir o nível máximo de emprego e de inflação à taxa de 2% a longo prazo” e e “considera que os riscos para alcançar seus objetivos de emprego e de inflação estão evoluindo para um melhor equilíbrio. As perspectivas econômicas são incertas e o Comitê permanece muito atento aos riscos de inflação”.