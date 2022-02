Filho droga o pai para roubar US$ 400 mil em criptomoedas

Caso aconteceu nos Estados Unidos; homem de 24 anos foi preso por quatro meses

Michael Wuensch/Pixabay Filho roubou dinheiro em bitcoin e converteu parte da quantia em ethereum, outra criptomoeda



Liam Ghershony, um homem de 24 anos da cidade de Bethesda, em Maryland, nos Estados Unidos, dopou o próprio pai com substâncias químicas para roubar criptomoedas. O caso foi revelado nesta sexta, 3, pelo jornal ‘Washington Post’. Ghershony conseguiu desviar cerca de US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões) da carteira de bitcoins do pai, dos quais US$ 260 mil (R$ 1,3 milhão) foram convertidos imediatamente em outra criptomoeda, o ethereum. O jovem colocou benzodiazepínico,uma substância utilizada em medicamentos ansiolíticos e psicotrópicos, no chá do pai, como forma de poder passar pela verificação em duas etapas no celular dele e, dessa forma, ter acesso ao aplicativos que controlam as moedas. Depois, ele saiu do apartamento do homem mais velho, acreditando que ele acordaria logo.

No entanto, a substância deixou o pai em estado grave, e o sumiço dele causou estranhamento a um amigo, que chamou a polícia após não conseguir contatá-lo. Ele foi encontrado desacordado no quarto em que mora dois dias depois do crime. O homem foi encaminhado para o hospital, onde passou quatro dias internado em tratamento intensivo para se recuperar de uma desidratação grave e disfunção orgânica aguda. A autoria do crime foi revelada pela mãe de Liam, que ligou para a polícia e relatou que o rapaz havia lhe contado que drogou o pai. O filho, que é viciado em benzoapedínicos, cocaína e anfetaminas, foi acusado pela polícia de tentativa de homicídio, denúncia não aceita pela Justiça, que o declarou culpado de agressão criminosa. Liam ficou 125 dias preso em regime fechado, além de ter sido internado por dois meses em uma clínica de reabilitação.