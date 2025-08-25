Financiamento de veículos no Brasil cresce 2,1% em julho

No acumulado do ano até julho, as vendas de automóveis financiados totalizaram 4.047 mil unidades, o que representa uma leve queda de 0,3% em relação ao mesmo período de 2024

Em julho de 2025, o Brasil registrou um total de 639 mil veículos financiados, o que representa um crescimento de 2,1% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Quando analisado em relação a junho de 2025, o aumento foi ainda mais expressivo, alcançando 14,2%.

No que diz respeito aos automóveis leves, o cenário foi misto. Embora tenha havido uma redução de 1,9% em relação a julho de 2024, o mês de julho deste ano apresentou um aumento significativo de 16,6%. Por outro lado, o financiamento de motocicletas teve um desempenho positivo, com um crescimento de 8,5% em relação ao mês anterior e 17,9% em comparação ao mesmo mês do ano passado.

Os veículos pesados, por sua vez, mostraram uma queda de 3,6% em relação a julho de 2024. No entanto, quando comparado a junho de 2025, houve um aumento de 11,5% nas vendas financiadas desse segmento. Esses dados refletem a dinâmica do mercado de veículos no país, que continua a se adaptar às condições econômicas.

No acumulado do ano até julho, as vendas de veículos financiados totalizaram 4.047 mil unidades, o que representa uma leve queda de 0,3% em relação ao mesmo período de 2024, resultando em 11 mil unidades a menos. Essa diminuição, embora sutil, indica um leve esfriamento no mercado.

