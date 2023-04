Forbes publica lista anual de bilionários; confira quem são os dez brasileiros mais ricos do mundo

Em 2023, 51 brasileiros acumularam patrimônio líquido superior a US$ 1 bilhão; primeira colocação do Brasil foi conquistada por uma filantropa

Bearfotos/Freepik Vicky dirige a Fundação Filantrópica Joseph Safra e mora na Suíça



A revista norte-americana Forbes divulgou nesta terça-feira, 4, sua lista anual de bilionários. Entraram no ranking 51 brasileiros, onze a menos do que na edição de 2022. Para calcular o patrimônio líquido, a equipe utilizou os preços das ações e as taxas de câmbio de 10 de março de 2023. A fortuna combinada dos bilionários brasileiros alcançou US$ 160,4 bilhões (aproximadamente R$ 814,8 bilhões). Na primeira colocação entre os brasileiros, e em 100º lugar na colocação geral, aparece a filantropa Vicky Safra, viúva do fundador do banco Safra no Brasil. Com a nova metodologia, o patrimônio de Safra foi somado com o do restante da família, o que resultou em uma fortuna de US$ 16,7 bilhões (R$ 84,8 bilhões). Ela também é a única mulher entre os 20 primeiros brasileiros da lista. Em segundo e terceiro lugar, aparecem os empresários e sócio-majoritários da Americanas, Jorge Paulo Lemann e Marcel Herrmann Telles. Lemann conta com um patrimônio de US$ 15,8 bilhões (R$ 80,3 bilhões), enquanto Telles acumula US$ 10,6 bilhões (R$ 53,8 bilhões). Um dos criadores do Facebook, Eduardo Saverin aparece em quarto, com uma fortuna de US$ 10,2 bilhões (R$ 51,82 bilhões). Na quinta colocação, aparece o empresário Carlos Alberto Sicupira e família com patrimônio de US$ 8,6 bilhões (R$ 43,69 bilhões). Em sexto e sétimo lugar, se classificaram Alexandre Behring e André Esteves, que acumularam US$ 5,2 bilhões (R$ 26,42 bilhões) e US$ 4,7 bilhões (R$ 23,88 bilhões), respectivamente. Na oitava colocação, houve empate entre os irmãos João Moreira Salles e Walther Moreira Salles Junior com US$ 4,1 bilhão (R$ 20,83 bilhões) cada. No nono lugar, também houve empate entre irmãos da família Moreira Salles. Fernando Roberto Moreira Salles Junior e Pedro Moreira Salles dividem a posição com o médico Jorge Moll Filho, com US$ 3,9 bilhões (R$ 19,81 bilhões) cada. O empresário Maurizio Billi fecha a 10ª posição, com um patrimônio de US$ 3,5 bilhões (R$ 17,78 bilhões). A lista também conta com três novos estreantes: Itamar Locks, Blairo Maggi e Hugo Ribeiro, acionistas da multinacional Amaggi. Confira a lista os 10 principais bilionários brasileiros:

1) Vicky Safra e família

Patrimônio líquido: US$ 16,6 bilhões (R$ 84,3 bilhões)

2) Jorge Paulo Lemann e família

Patrimônio líquido: US$ 15,8 bilhões (R$ 80,26 bilhões)

3) Marcel Herrmann Telles

Patrimônio líquido: US$ 10,6 bilhões (R$ 53,85 bilhões)

4) Eduardo Saverin

Patrimônio líquido: US$ 10,2 bilhões (R$ 51,82 bilhões)

5) Carlos Alberto Sicupira e família

Patrimônio líquido: US$ 8,6 bilhões (R$ 43,69 bilhões)

6) Alexandre Behring

Patrimônio líquido: US$ 5,2 bilhões (R$ 26,42 bilhões)

7) André Esteves

Patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões (R$ 23,88 bilhões)

8) Empate: João Moreira Salles e Walther Moreira Salles Junior

Patrimônio líquido: US$ 4,1 bilhão (R$ 20,83 bilhões)/cada

9) Empate: Jorge Moll Filho, Fernando Roberto Moreira Salles Junior e Pedro Moreira Salles

Patrimônio líquido: US$ 3,9 bilhões (R$ 19,81 bilhões)/cada

10) Maurizio Billi

Patrimônio líquido: US$ 3,5 bilhões (R$ 17,78 bilhões)