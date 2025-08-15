Fórum Caminhos da Liberdade convida o presidente Javier Milei para receber prêmio de gestão em São Paulo

Evento está agendado para o dia 11 de setembro, na região central da capital paulista; reconhecimento destaca a trajetória e atuação do líder argentino na defesa dos princípios da liberdade

MARTIN DIVISEK/EFE/EPA Javier Milei é presidente da Argentina desde 2023



O presidente da Argentina, Javier Milei, foi convidado a receber o Prêmio Gestor Público durante a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, que acontece no dia 11 de setembro, no Vibra São Paulo. O evento é realizado pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) — entidade apartidária e sem fins lucrativos fundada em 2007 por grandes líderes empresariais, com o propósito de formar lideranças capazes de gerar impacto e contribuir para uma sociedade mais livre e próspera.

O reconhecimento destaca a trajetória e atuação de Milei na defesa dos princípios da liberdade, não apenas na Argentina, mas em toda a América Latina, assim como sua contribuição para difundir as ideias do liberalismo e da teoria austríaca na região. Sua carreira inclui passagens pela Universidade de Belgrano, Students For Liberty, HSBC, atuação como professor de Macroeconomia, Microeconomia e Teoria Monetária, além de seu mandato como deputado nacional e sua atual função como presidente.

O Fórum Caminhos da Liberdade é o maior evento de São Paulo dedicado à defesa de valores de liberdade, já tendo recebido nomes como Paulo Guedes, Jorge Gerdau, Fábio Coelho, Nassim Taleb, Peter Thiel, Juan Guaidó e Daniel Goleman. Ao longo de suas 11 edições, impactou mais de 450 mil pessoas presencialmente e online.

Em 2025, o evento discutirá novas rotas para o Brasil nas áreas de empreendedorismo, segurança pública, economia, política e liderança. Entre os palestrantes confirmados estão Jorge Gerdau, Fábio Coelho (Google Brasil), Gustavo Franco (economista e um dos idealizadores do Plano Real), Sandra Chayo (Grupo Hope) e Mônica Salgado (jornalista e influenciadora).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O encontro reunirá empresários, economistas, jornalistas, acadêmicos, líderes políticos e jovens empreendedores para debater soluções concretas para o Brasil e o mundo, com foco em valores como liberdade individual, livre mercado, Estado de Direito e respeito à propriedade privada.

Informações do evento

12º Fórum Caminhos da Liberdade

Data: 11 de setembro de 2025

Local: Vibra São Paulo – Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP

Ingressos e informações: www.forumsp.org