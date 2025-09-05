Jovem Pan > Notícias > Economia > Galípolo afirma que Faria Lima e fintechs são vítimas do crime organizado

Galípolo afirma que Faria Lima e fintechs são vítimas do crime organizado

Presidente do Banco Central enfatiza que tanto os bancos quanto os novos entrantes no mercado foram responsáveis por uma ‘inclusão do sistema financeiro, facilitando a prestação de serviços para a população’

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 15h41
  • BlueSky
Gabriel Galípolo afirma que a Faria Lima e as fintechs são vítimas do crime organizado

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta sexta-feira (5) que a Faria Lima e as fintechs são, claramente, vítimas do crime organizado, e enfatizou que tanto os bancos quanto os novos entrantes no mercado foram responsáveis por uma “inclusão fantástica do sistema financeiro, facilitando a prestação de serviços para a população”. “Isso é absolutamente essencial para que o Brasil tenha a posição que ele tem hoje, privilegiada do ponto de vista tecnológico dentro do sistema financeiro e tão admirada fora do Brasil”, disse o presidente da autarquia, em coletiva à imprensa para anunciar novas medidas para reforçar a segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Galípolo afirmou que era esperado que o crime organizado fosse se adaptar às inovações do mercado financeiro. “Ao longo dessas últimas semanas a gente vê esses ataques de maneira mais intensa, mas especialmente a gente vê algum tipo de repetição de algum padrão”, disse Galípolo, que afirmou que é essa repetição que enseja as medidas anunciadas.

Na sequência, frisou que o SFN não reserva margem para qualquer tipo de tolerância no quesito segurança e que o mercado financeiro quer que o BC aumente a segurança do sistema. “Quem está trabalhando, quem é sério, quer efetivamente isso, por isso que essas medidas aqui são para endereçar problemas gerados pelo crime organizado, elas são contra o crime organizado, não contra qualquer tipo de instituição ou segmento que se possa imaginar”.

Conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo já consolidou entendimento de que, diante dos ataques contra instituições financeiras promovidos recentemente, há um “cenário de guerra” contra o crime organizado. Na última semana, foram dois ataques a instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Pessoas que acompanham o tema veem evidências de ação do crime organizado em ambos os casos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

