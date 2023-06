Gasolina volta a cair nos postos, e preço médio do litro recua a R$ 5,40; etanol cai 1%

Segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo, diesel tem queda de 1,2%, na 19ª redução consecutiva

Agência Brasil/Arquivo Gasolina, etanol e diesel voltam a registrar queda nos preços médios



Um novo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aponta uma queda nos preços médios da gasolina e e do etanol. Os dados são referentes ao período entre 11 e 17 de junho. Segundo a pesquisa, a gasolina passou a ser comercializada, em média, a R$ 5,40 por litro. Se comparada com a semana anterior, quando o valor registrado foi de R$ 5,42, a queda foi de 0,37%. O etanol também recuou e caiu de R$ 3,80 para R$ 3,77. Já o diesel caiu pela 19ª semana consecutiva, passando de R$ 5,08 para R$ 5,02, o que representa um recuo de 1,18%. Neste levantamento, porém, a ANP não incluiu os impactos do corte de R$ 0,13 por litro promovido pela Petrobras. A medida passou a valer nesta sexta-feira, 16.

De acordo com o comunicado emitido pela estatal, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,33 por litro, isso se mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 4 a 10 de junho. “Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda”, afirma a estatal em nota. O preço do gás de cozinha também registrou queda. O botijão de 13 kg foi vendido a R$ R$ 103,55, R$ 0,47 a menos que a pesquisa anterior.