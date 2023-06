Petrobras reduz preço da gasolina para as distribuidoras em R$ 0,13 por litro

Valor do combustível passará a ser de R$ 2,66 por litro para as distribuidoras e preço médio ao consumidor final poderá atingir o valor de R$ 5,33 por litro, afirma a estatal

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vista de posto de combustíveis na Marginal Pinheiros, região oeste da cidade de São Paulo



A partir desta sexta-feira, 16, a Petrobras reduzirá em R$ 0,13 por litro o seu preço médio de venda de gasolina, que passará a ser de R$ 2,66 por litro para as distribuidoras. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba. De acordo com o comunicado emitido pela estatal, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,33 por litro, isso se mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o período de 4 a 10 de junho. “Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda”, afirma a nota.

Segundo o comunicado da Petrobras, redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional. A companhia ainda destacou que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio. Tal afirmação é um reflexo das novas diretrizes de precificação que substituíram a política de Paridade de Preços de Importação (PPI) em maio deste ano.