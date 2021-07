Gisele Bündchen vira acionista da Ambipar e entra para o conselho de sustentabilidade

Famosa por seu engajamento, modelo fará parte da definição de estratégias da multinacional brasileira de gestão ambiental

Reprodução/Instagram @gisele Modelo é conhecida mundialmente pelo seu engajamento em causas sociais e ambientais



A modelo Gisele Bündchen se tornou acionista controladora da multinacional brasileira especializada em gestão ambiental Ambipar e passará a integrar o conselho de sustentabilidade, de acordo com fato relevante ao mercado divulgado nesta segunda-feira, 26. Segundo o documento, a parceria “tem por objetivo promover a gestão estratégica dos negócios e soluções da companhia com foco em sustentabilidade”. A modelo brasileira é mundialmente conhecida pelo seu engajamento em causas ambientais e sociais. De acordo com o recado aos investidores, Gisele irá participar da promoção da Ambipar e de seus produtos e serviços. O documento também afirma que a modelo adquiriu ações ordinárias de emissão da empresa, mas não menciona a participação da brasileira no controle da Ambipar.

Em nota a Ambipar afirmou que desde setembro do ano passado, dois meses depois de estrear no mercado financeiro, iniciou um trabalho de mudança de imagem e comunicação. A modelo foi convidada para se tornar embaixadora da marca e, posteriormente, a integrar o quadro corporativo. “Acredito que as empresas que quiserem ser competitivas na próxima década precisam rever seus processos para reduzir seu impacto negativo no planeta e encontrar formas de produzir que também priorizem o bem social e ambiental contribuindo, ainda, com uma economia de baixo carbono”, afirmou a modelo. A primeira campanha publicitária com a participação de Gisele já está em produção, mas ainda não tem data prevista para estrear. “Quero ajudar a Ambipar a criar pontes com os mais diversos mercados, incluindo o da moda, que precisa de uma transformação profunda para se tornar mais sustentável.” A participação da modelo no quadro de acionistas da Ambipar segue o movimento de empresas convocarem celebridades para o mundo corporativo. O exemplo mais icônico foi a entrada de Anitta no conselho de administração do Nubank, no fim de junho. O Banco BV também chamou a atriz Taís Araújo para se tornar embaixadora da marca e integrar o processo de desenvolvimento de ações.