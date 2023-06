GM anuncia paralisação em fábricas de São José dos Campos e Gravataí

Setor passa por dificuldades no início do ano; governo anunciou R$ 1,5 bilhão de incentivo para baratear automóveis

Divulgação GM vai suspender atividades em duas fábricas pelo país



A General Motors (GM) informou que as paradas em duas fábricas a partir da próxima segunda-feira, 12, visam adequar os volumes de produção. A informação foi divulgada primeiro pelos sindicatos dos metalúrgicos e confirma pela montadora. A GM vai paralisar a produção em São José dos Campos, no interior paulista, nas próximas duas semanas – 12 a 23 de junho -, e em Gravataí (RS) entre os próximos dias 12 e 21. Enquanto a parada no interior paulista, onde são produzidos o utilitário esportivo Trailblazer e a picape S10, será compensada posteriormente, em Gravataí, fábrica do Onix, os trabalhadores terão férias coletivas. O mercado de automóveis vem de desempenho fraco desde o início do ano, e a situação se agravou nas últimas três semanas, período em que a promessa do governo federal de descontos nos preços dos carros levou o consumidor a adiar a compra. Nest segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um crédito de R$ 1,5 bilhão para baratear os automóveis.