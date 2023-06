Goldman Sachs projeta dólar a R$ 4,40 no fim do ano

Banco norte-americano projeta sequência de valorização da moeda brasileira; melhora na perspectiva da economia realizada pela agência de risco S&P Global Ratings foi fator determinante para revisão

PAULO VITOR/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar apresentou queda nas últimas semanas; tendência é de desvalorização frente a moeda brasileira para os próximos meses



O banco norte-americano Goldman Sachs divulgou um relatório nesta segunda-feira, 19, em que estima uma cotação de R$ 4,40 para o dólar no fim do ano. Com a avaliação da entidade, projeta-se que a sequência desvalorização da moeda referência internacional frente ao real, já que no dia 19 de maio – um mês atrás -, o dólar era negociado a R$ 5,00 e atualmente esta cotado a R$ 4,77, na menor cotação em mais de um ano. Anteriormente, o Goldman estimava que o dólar seria negociado em R$ 4,90, R$ 4,85 e R$ 4,80, respectivamente, nos próximos três, seis e 12 meses. Agora, na última avaliação, os números foram revisados para R$ 4,60, R$ 4,40 e R$ 4,40. “Com a possibilidade de cortes de juros já em agosto, as projeções futuras da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da próxima semana serão acompanhadas de perto pelos investidores. Dado o ponto de partida elevado para as taxas reais e o progresso contínuo (na redução) da inflação, esperamos que os diferenciais de juros reais continuem favoráveis ​​ao câmbio mesmo quando a normalização da política monetária começar, e acreditamos que os fluxos de renda fixa continuam sendo um importante vento favorável para o real”, pontuaram os estrategistas da instituição. A melhora na perspectiva da economia realizada pela agência de risco S&P Global Ratings, que melhorou a avaliação do rating da economia brasileira de estável para positiva, foi fator determinante para revisão. “Dado que é incomum que mudanças de rating ocorram antes da finalização de uma reforma, acreditamos ser provável que haja outros fatores no modelo da agência de classificação de risco que estão sinalizando um rating acima de BB- no momento e estão por trás dessa revisão de perspectiva”, aponta relatório do banco.