Ibovespa fecha em alta de 1% e vai aos 119.857 pontos

Mercado se animou com novas projeções financeiras de queda da taxa de juros e da inflação até o final do ano

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mercado reduz estimativa da inflação pela 5ª semana consecutiva



Nesta segunda-feira, 19, o Ibovespa subiu 0,93% e chegou aos 119.857 pontos após novas melhoras nas perspectivas da inflação para o ano. O mercado financeiro reduziu de 12,50% para 12,25% as projeções sobre a taxa de juros Selic até o fim deste ano, e de 10% para 9,50% para 2024, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo Banco Central. A notícia animou o mercado que já antecipa perspectivas reuniões para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que se reúne entre terça e quarta desta semana. Os economistas também fizeram estimativas sobre a inflação e apontam que o índice deverá recuar de 5,42%, de acordo com as últimas previsões, para 5,12%, até o fim de 2023. O relatório prevê ainda uma maior elevação do Produto Interno Bruto (PIB), de 2,14%, ante a recente previsão de 1,84%.