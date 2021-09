Governadores divulgam carta e rebatem Bolsonaro sobre preço dos combustíveis

Políticos afirmam que Estados não aumentaram o ICMS nos últimos 12 meses e que valor da gasolina é ‘problema nacional’

bomba de combustível Bolsonaro culpou governadores por aumento do preço dos combustíveis



Governadores de 19 Estados e do Distrito Federal divulgaram uma carta nesta segunda-feira, 20, em que rebatem o argumento do presidente Jair Bolsonaro, que diz que o preço dos combustíveis aumentou por conta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Na nota, os políticos afirmam que nenhum Estado aumentou o ICMS nos últimos 12 meses e que o valor alto da gasolina é um problema nacional. “Os governadores dos entes federados brasileiros signatários vêm a público esclarecer que, nos últimos 12 meses, o preço da gasolina registrou um aumento superior a 40%, embora nenhum Estado tenha aumentado o ICMS incidente sobre os combustíveis ao longo desse período. Essa é a maior prova de que se trata de um problema nacional, e não somente de uma unidade federativa. Falar a verdade é o primeiro passo para resolver um problema”, diz a carta.

Assinam o documento os governadores: