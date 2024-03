Governo antecipa 13º salário para a aposentados e pensionistas do INSS

Medida aconteceu nos quatro últimos anos e tem como objetivo amenizar os impactos da pandemia de Covid-19 e impulsionar a economia do país

O Ministério da Previdência Social anunciou que o governo federal irá antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A medida prevê que os beneficiários recebam o abono em duas parcelas, nos meses de abril e maio, seguindo o calendário de pagamentos do instituto. A medida já ocorrido nos quatro últimos anos, como forma de aliviar os impactos da pandemia de Covid-19 e estimular a economia do país. O abono é normalmente pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro.

Mais de 30 milhões de segurados serão beneficiados com a antecipação do 13º salário. O benefício é destinado aos segurados e dependentes da Previdência Social que receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão ao longo do ano. O valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílios-doença em 2024 é de R$ 1.412, de acordo com o piso nacional estabelecido. Já o teto do INSS, que determina o valor máximo dos benefícios pagos pelo instituto, é de R$ 7.786,02.

