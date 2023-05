Governo anuncia desconto de até 11% em impostos para reduzir preço do carro popular

Objetivo é baixar tributação de veículos de até R$ 120 mil para que o mercado passe a oferecer veículos que custem entre R$ 50 mil e R$ 60 mil

WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO Carro mais barato vendido no Brasil atualmente custa R$ 68 mil



O governo federal anunciou nesta quinta-feira, 25, novas medidas para baixar os preços dos carros populares. De acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o plano é reduzir impostos para veículos de até R$ 120 mil. As faixas de redução ainda serão anunciadas, mas irão variar entre 1,5% e 10,79%. Os descontos serão maiores para carros de menor valor. O anúncio foi feito após encontro com representantes do setor automotivo no Palácio do Planalto. Algumas medidas devem entrar em vigor apenas 2024, por conta de ajustes ficais. O objetivo do governo é conseguir levar os preços de automóveis compactos com motor 1.0 para a faixa entre R$ 50 mil e R$ 60 mil.O objetivo do governo é que o mercado passe a oferecer carros populares que custem entre R$ 50 mil e R$ 60 mil. Atualmente, o modelo mais barato não sai por menos de R$ 68 mil.