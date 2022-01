Governo confirma novos valores para benefícios do INSS e teto passa para R$ 7.087

Reajuste de 10,16% segue o acumulado do INPC em 2021

Agência Brasil/Marcello Casal Mudanças nos pagamentos foram divulgadas no Diário Oficial da União



O governo federal divulgou nesta quinta-feira, 20, os novos valores dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para 2022. Com o reajuste, o teto de pensões e aposentadorias passa de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22, alta de 10,16%. A mudança é feita com base no acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2021, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no início do mês. Pela lei, os benefícios pagos pelo INSS não podem ser inferior a R$ 1.212, o mesmo valor do salário mínimo. O reajuste de 10,16% vale para quem estava recebendo o benefício desde janeiro de 2021. Para os meses seguintes, o índice é menor, conforme o início do pagamento. Confira abaixo os reajustes mensais.