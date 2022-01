Governo libera mais R$ 104 milhões para cidades afetadas pelas chuvas na Bahia

Segundo a Defesa Civil, 27 pessoas morreram e 523 ficaram feridas em decorrência das enchentes, que afetaram mais de 130 municípios do Estado

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 19/01/2022 Recursos enviados pela Saúde e Cidadania serão investidos na recuperação de postos e Unidades Básicas de Atendimento



O Governo Federal vai repassar mais de R$ 104 milhões a 105 municípios da Bahia afetados pelas chuvas das últimas semanas. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os recursos serão investidos na recuperação de postos e Unidades Básicas de Atendimento. “O primeiro ponto é atender a necessidade das pessoas que sofrem em consequência do desastre natural. A Cidadania e a Saúde são os dois braços sociais do governo e, por isso, nós sempre estamos juntos. Temos que dar assistência àqueles que precisam e depois temos que reconstruir o que foi destruído pelas chuvas. As estradas, as casas de cada um dos nossos irmãos brasileiros que ficaram desalojados, que ficaram desabrigados”, disse o ministro.

Desde o início das enchentes, 182 novos profissionais foram enviados para à Bahia para atender os atingidos. De acordo com o Ministério da Saúde, ao longo de 2022, o número de profissionais vai aumentar conforme novos médicos foram selecionados pelo programa Mais Médicos. O ministro da Cidadania, João Roma, garantiu que os baianos podem contar com o governo federal. “O que ocorreu na Bahia nesse final do mês de dezembro foi uma calamidade de grandes proporções, tanto que chega a uma área de mais de 600 quilômetros dentro das cidades que estão em calamidades. Então é uma vasta extensão. Uma coisa é quando há uma calamidade, um rompimento, em um município. Outra coisa é quando superam mais de 130 municípios, como é o caso da Bahia, e se estendem em outros Estados, como Piauí e o Tocantins”, explicou Roma. Conforme informações da Defesa Civil, 27 pessoas morreram e 523 ficaram feridas em decorrência das fortes chuvas e enchentes na Bahia.

*Com informações da repórter Iasmin Costa