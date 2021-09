Governo de São Paulo anuncia redução do ICMS de bares e restaurantes para 3,2%

Medida deve beneficiar cerca de 250 mil empresas, com uma economia de 13% no custo; programa ainda prevê o aumento de ofertas de crédito

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/08/2021 Diminuição no valor do ICMS faz parte do programa 'Retoma São Paulo'



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 15, a redução do ICMS do setor de bares e restaurantes de 3,7% para 3,2%. A medida faz parte do programa “Retoma São Paulo“, que soma um investimento de R$ 520 milhões e visa reduzir impostos e aumentar ofertas de crédito para os setores mais afetados pela pandemia do coronavírus. Segundo o governador, a redução deve beneficiar cerca de 250 mil empresas, com uma economia de 13% no custo do ICMS. O programa também inclui a criação da linha de crédito especial chamada “Nome Limpo“, que vai oferecer R$ 100 milhões a partir de 1º de outubro para os empresários que ficaram com o nome sujo em virtude das dificuldades impostas pelo isolamento social e fechamento de atividades não essenciais. Com o “Nome Limpo”, os empresários serão regularizados e terão acesso a esse crédito.

O governo também lançou o “Bolsa Empreendedor“, que também entrará em vigor a partir de 1º de outubro. O programa investirá R$ 100 milhões no apoio a pequenos empreendedores do setor de bares e restaurantes, com prioridade para mulheres, jovens, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Outros R$ 300 milhões serão investidos na qualificação profissional e na geração de emprego e renda nos polos de desenvolvimento econômico. São 14 polos em 16 regiões administrativas do Estado de São Paulo. João Doria ainda informou que Comitê Empresarial Solidário atingiu um número recorde de arrecadações de R$ 2,23 bilhões com doações, sem nenhum tipo de contrapartida. Foram 314 doadores do setor privado.