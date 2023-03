Governo deve mandar proposta do arcabouço fiscal ao Congresso na semana que vem

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, divulgou alguns detalhes sobre novo conjunto de regras que substituirá o teto de gastos, mas texto ainda não foi apresentado; governo federal espera estimular queda dos juros

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Padilha ponderou que a nova regra fiscal ajudará o mercado econômico a ter mais previsibilidade



Com a divulgação do novo arcabouço fiscal do governo, 0 ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou que o texto final da medida deve ser apresentado ao Congresso Nacional no início de abril. Durante reunião realizada no Senado nesta quinta-feira, 30, ele avaliou que a proposta deve ser aprovada o mais rápido possível para incentivar a queda dos juros. O ministro ponderou que a nova regra fiscal ajudará o mercado econômico a ter mais previsibilidade. Na quarta-feira, 29, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia apresentado o texto aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e aos líderes das duas Casas. Segundo Padilha, responsável pela articulação política do governo Lula, a ferramenta será bem recebida pelo Congresso Nacional porque traz “regras estáveis” e “combina responsabilidade social com responsabilidade fiscal”. O ministro afirmou que o ambiente de diálogo é “muito positivo” e que o governo está confiante com a aprovação.