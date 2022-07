Governo divulga calendário de pagamentos do Pix Caminhoneiro; veja datas

Auxílio começa a ser pago em 9 de agosto e tem validade até dezembro; Ministério do Trabalho também divulga programação do BEm-taxistas

Geoff Robins / AFP Ao todo, serão seis parcelas de R$ 1 mil mensais direcionadas a transportadores autônomos de carga



O Ministério do Trabalho divulgou nesta segunda-feira, 25, o calendário de pagamentos do “Pix Caminhoneiro“, novo programa social do governo federal. Ao todo, serão seis parcelas de R$ 1 mil mensais direcionadas a transportadores autônomos de carga cadastrados na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) até a data de 31 de maio de 2022. Os dois primeiros pagamentos devem acontecer em 9 de agosto, referentes a julho e agosto. Nos meses seguintes, as parcelas do benefício social serão pagas em 24 de setembro, 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. O público-alvo do programa são os caminhoneiros e o objetivo do programa é auxiliar os trabalhadores no “enfrentamento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados”. O voucher mensal, chamado de BEm-Caminhoneiro, tem validade até dezembro. A estimativa é que cerca de 900 mil caminhoneiros sejam beneficiados.

Além dos transportadores de cargas, os motoristas taxistas também vão receber auxílio semelhante do governo federal. Segundo calendário, as duas primeiras parcelas de R$ 1 mil devem ser enviadas às prefeituras até 31 de julho, com transferência prevista aos beneficiários em 16 de agosto. Terão direito aos pagamentos os taxistas registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás emitidos até 31 de maio de 2022. O benefício somente será pago a quem estiver com CPF e CNH regulares. Assim como o Pix Caminhoneiro, o BEm-Taxista tem validade até dezembro deste ano. O programa foi criado a partir da aprovação da PEC das Bondades, que destina R$ 41,25 bilhões em pacote social para criação e ampliação de benefícios sociais.