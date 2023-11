Governo renegocia R$ 433 milhões em dívidas em um único dia em mutirão do programa Desenrola Brasil

Segundo o Ministério da Fazenda, 72 mil pessoas foram beneficiadas e 150 mil pendências financeiras solucionadas com desconto médio de 86,3%; valor médio parcelado foi de R$ 1.087

CARLOS MAGNO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Plataforma do Desenrola Brasil chegou a ter mais de duas renegociações por segundo



Cerca de R$ 433 milhões em dívidas foram renegociadas na quarta-feira, 22, durante mutirão do Desenrola Brasil promovido pelo governo federal. O programa beneficiou aproximadamente 72 mil pessoas e solucionou 150 mil dívidas em apenas um dia. Segundo o Ministério da Fazenda, o valor total renegociado na quarta-feira foi sete vezes maior que a média diária da última semana. Os participantes do multirão puderam ter desconto médio de 86,3% nas renegociações com condições diferenciadas, pagamento parcelado em até 60 meses e primeira parcela para 2024. A Fazenda divulgou que o valor médio parcelado foi de R$ 1.087. À vista, a quantia média foi de R$ 262. A plataforma chegou a ter mais de duas renegociações por segundo.

A ideia do mutirão é incentivar a renegociação de dívidas antes do final do ano. Para isso, todas as agências da Caixa Econômica Federal foram abertas uma hora mais cedo, com atendimento especializado do Desenrola, para renegociação de dívidas do FIES e também para a quitação de contratos do Minha Casa, Minha Vida para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada ou o Bolsa Família. A partir desta semana, o programa começa a oferecer o parcelamento de dívidas até R$ 20 mil reais, antes o limite era de R$ 5 mil. Para participar do programa, o devedor tem que receber até dois salários mínimos e as dívidas negativadas devem ter sido contraídas entre 2019 e 2022. A Caixa já renegociou mais de R$ 5 bilhões em dívidas e atendeu mais de 215 mil clientes.

Com descontos médios de até 83% nas dívidas, cerca de 7 milhões de pessoas já foram atendidas pelo programa Desenrola Brasil, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Cerca de 2,2 milhões fizeram a renegociação pelas plataformas do governo e mais de 4 milhões negociaram diretamente com as instituições financeiras em que deviam. Por meio do Desenrola, as principais instituições bancárias já realizaram a retirada automática de 10 milhões de registros de dívidas até R$ 100 dos cadastros de inadimplentes.