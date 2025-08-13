Jovem Pan > Notícias > Economia > Governo federal anuncia pacote nesta quarta para reduzir impacto de tarifa dos EUA sobre exportações

Governo federal anuncia pacote nesta quarta para reduzir impacto de tarifa dos EUA sobre exportações

Anúncio será feito às 11h30, no Palácio do Planalto, com a presença de Lula e de autoridades do Congresso; plano prevê criação de linha de crédito de R$ 30 bilhões por meio de Medida Provisória

  • Por da Redação
  • 13/08/2025 06h00
  • BlueSky
Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo Lula Segundo Lula, o valor inicial poderá ser ampliado de acordo com a evolução dos impactos econômicos

O governo federal lança nesta quarta-feira (13) um pacote de medidas para apoiar empresas exportadoras atingidas pela tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos a produtos brasileiros desde 6 de agosto. O anúncio será feito às 11h30, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de autoridades do Congresso.

O principal eixo do plano é a criação de uma linha de crédito de R$ 30 bilhões, por meio de Medida Provisória (MP), voltada a companhias que perderam competitividade no mercado externo. Segundo Lula, o valor inicial poderá ser ampliado de acordo com a evolução dos impactos econômicos. A expectativa do Ministério da Fazenda é que ao menos 70% dos exportadores sejam beneficiados. Além do crédito, o pacote prevê:

  • Diferimento de tributos — adiamento por até dois meses no pagamento de impostos e contribuições federais;
  • Compras públicas — aquisição por estados e municípios de produtos perecíveis encalhados, como peixes, frutas e mel;
  • Reforma do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) — ampliação da cobertura de riscos para empresas de diferentes portes;
  • Manutenção de empregos — exigência de preservação de postos de trabalho, com flexibilizações para casos de forte impacto financeiro.

A equipe econômica estuda utilizar recursos excedentes do Orçamento, que não entram no limite de despesas do arcabouço fiscal, mas que contam para a meta de déficit zero em 2025. Caso o gasto supere a folga prevista, será necessário contingenciar outras áreas.

Lula afirmou que, além do socorro financeiro, buscará novos mercados e incentivará exportadores a contestarem a sobretaxa na Justiça americana. Nas últimas semanas, ele conversou com líderes do Brics — Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rússia) e Narendra Modi (Índia) — para ampliar oportunidades comerciais.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O governo também avalia aplicar medidas de reciprocidade contra itens norte-americanos, de forma pontual e negociada com setores produtivos. Empresários divergem sobre a estratégia: parte teme encarecimento de importados e prejuízos à economia interna; outros veem como alternativa para pressionar por negociações.

Leia também

'R$ 30 bilhões é o começo', diz Lula sobre pacote para exportadores afetados por tarifaço de Trump
Governo Trump diz que situação dos direitos humanos no Brasil 'se deteriorou'

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >