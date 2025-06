Governo irá propor alíquota fixa de IR de 17,5% para imposto de renda sobre aplicações financeiras

Nova taxa substituirá a atual variação que vai de 15% a 22,5%, dependendo do tempo de investimento; mudança também se estenderá aos criptoativos

O governo brasileiro discutiu com o Congresso e deve colocar uma medida provisória (MP) que estabelece uma alíquota fixa de 17,5% para o Imposto de Renda sobre aplicações financeiras para substituir parte do decreto que elevou o IOF. Essa nova taxa substituirá a atual variação que vai de 15% a 22,5%, dependendo do tempo de investimento. A mudança também se estenderá aos criptoativos e incluirá uma nova cobrança de 5% sobre aplicações que atualmente são isentas, como as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA). O objetivo é simplificar a tributação e corrigir distorções no mercado. Outra importante alteração proposta é a possibilidade de compensar ganhos e perdas em todas as operações financeiras, não se limitando apenas à renda variável. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a revisão do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) resultará em uma perda de arrecadação, mas essa diminuição será compensada pelo aumento da tributação sobre empresas de jogos online, que passará de 12% para 18%.

Além das mudanças mencionadas, a proposta também traz alterações nas regras tributárias relacionadas a operações de hedge e ao empréstimo de ações. Outra medida relevante é a redução da alíquota do IOF sobre operações de risco sacado, que será unificada em 0,38% tanto para pessoas jurídicas quanto para físicas. Com essas novas diretrizes, o governo argumenta busca não apenas aumentar a arrecadação, mas também promover uma maior equidade no sistema tributário. A proposta ainda está em discussão e poderá passar por ajustes antes de sua implementação final.

