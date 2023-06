Lula tenta melhorar relação com o agro e promete Plano Safra cada vez melhor

Valor representa um aumento de 27% em relação ao programa anterior e iniciativa foca no fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, com redução das taxas de juros para recuperação de pastagens

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo DF - POSSE-MINISTROS-PRESIDENTE-LULA - POLÍTICA - Presidente Lula e Ministro Carlos Fávaro durante cerimônia de posse dos novos Ministros de Estado, na cidade de Brasília, DF, neste domingo, 01.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, lançaram nesta terça-feira, 27, o Plano Safra 2023/2024. A estratégia do Palácio do Planalto é tentar reduzir a resistência do setor ruralista ao novo governo e ampliar o micro crédito rural para os agricultores familiares de baixa renda. Em aceno ao agronegócio, Lula afirmou que, em seu governo, todos os anos serão feitos Planos Safra melhores do que no ano anterior e que não será guiado por ideologias políticas. “Se enganam aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar de um Plano Safra, que vai fazer mais ou menos porque tem problemas ou não tem problemas com o setor. A cabeça de um governo responsável não age assim, não tem a ‘pequenês’ de ficar insultando e insuflando o ódio entre as pessoas. Esse país só vai dar certo se todo mundo ganhar”, afirmou. O presidente afirmou, que em suas viagens, tem observado o papel que o Brasil pode ter no mundo. Ele citou a diplomacia e negociações com a China para liberar a exportação de carne que estava parada, o que deve gerar uma receita de R$ 2 bilhões para o Brasil. Lula ainda afirmou que tem trabalho para que prevaleçam os interesses soberanos do Brasil, independente de afinidades pessoais. “Quem quiser construir esse país, estamos juntos. Quem quiser destruir, terá nossa adversidade”, pontuou.

Lula também criticou interferências externas de outros países sobre a condução das políticas internas e afirmou que “as nações precisam aprender com o Brasil”. Ele defendeu as políticas de proteção ambiental adotadas pelo governo e criticou a degradação por parte de alguns produtores. “Não podemos ser predadores de um bem que nós temos. Temos a obrigação de fazer as coisas bem feitas porque o mundo está de olho na gente”, acrescentou. Serão disponibilizados R$ 364,22 bilhões para médios e grandes produtores rurais. O valor divulgado representa um aumento de 27% em relação ao programa anterior, que liberou R$ 287,16 bilhões. O novo Plano Safra tem foco no fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, com redução das taxas de juros para recuperação de pastagens e premiação para os produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, defendeu que o Plano Safra é mais um exemplo do slogan do governo de união e reconstrução. Ele também afirmou que é hora de governar para todos e transformar o Brasil em um polo de desenvolvimento. Fávaro complementou que o Plano Safra é a união do campo com a cidade. “Nós podemos e devemos produzir cada vez mais. Nós temos 60 milhões de hectares de pastagem degradados passíveis de conversão e começa nesse Plano de Safra para as linhas de crédito desse incentivo. Todos os bancos poderão oferecer linhas de crédito para a gente continuar crescendo, mas preservando e combatendo o desmatamento”, argumentou. O ministro ressaltou o recorde do Plano Safra, destacando que só na agricultura empresarial foram disponibilizados R$ 364,22 bilhões, valor 27% maior que o de 2022.

Ele pontuou também as reduções nas taxas de juros para os produtores e criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo patamar da Selic. “Qual sentido se faz manter taxas de juros de 13,75%? O que ele pensa dos empregos, o desenvolvimento dessa país? Quem aprovou o nome dele foi o Senado e nós temos que cobrar o posicionamento dele. O Brasil não pode ficar refém de uma pessoa que não tem compromisso com a geração de emprego, com o desenvolvimento econômico. É claro que tem que ter compromisso com o controle da inflação e todos nós temos”, argumentou. O ministro afirmou que o governo tem feito um esforço para captar os recursos de forma responsável, mesmo com a alta dos juros

A Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ressaltou que a proposta do Plano Safra está alinhada com a busca pelo desenvolvimento sustentável, que privilegia o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção do meio ambiente. “Em abril, eu e os ministros Fernando Haddad, Paulo Teixeira e Carlos Fávaro assinamos um protocolo de intenções que tem como fim conjugar esforços entre as quatros pastas para formulação e implementação de propostas de aprimoramento do Plano Safra. A ideia é torná-lo gradativamente um importante indutor de ações práticas produtivas orientadas à sustentabilidade ambiental e à expansão da agricultura de baixo carbono por meio de incentivos financeiros, destacadamente a concessão de crédito e taxa de juros reduzidas para aqueles que tem boas práticas”, afirmou. Marina complementou que, além de R$ 7 bilhões para o programa Renova Agro, será disponibilizado um volume total adicional de R$ 12 bilhões com até 1% de desconto na taxa de juros para o custeio de proprietários rurais que incidam na sua transição para uma agricultura de baixo carbono. Para isso, será necessário possuir imóveis com Cadastro Ambiental Rural verificado, não tenham passivo florestal ou tenham aderido ao programa de regularização rural, nos termos da legislação ambiental e comprovem a adoção de tecnologias sustentáveis de baixa emissão de carbono.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que o crédito concedido para o Plano Safra é inovador e não pressiona o Tesouro. Ele ainda adiantou que o órgão irá anunciar na quarta-feira, 28, US$ 750 milhões em empréstimo. “A agricultura brasileira é uma das mais competitivas do mundo, consegue exportar e consegue se financiar dessa forma”, afirmou. Mercadante indicou que o BNDES estuda novas formas de financiar e incentivar o setor. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad também concordou que o plano foi construído de forma inovadora e técnica e citou a importância da reforma tributária para o setor. “É um caos tributário que se instalou no país que precisa ser superado o quanto antes para que nós possamos dar confiança para os produtores e para os gestores públicos que existe um marco fiscal sustentável para o desenvolvimento das atividades econômicas”, pontuou. Haddad afirmou que a agricultura mudou muito no Brasil, para melhor, e que é preciso continuar aperfeiçoando as técnicas e métodos de produção para enfrentar os desafios das mudanças climáticas.

Na quarta-feira, 28, Lula e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, apresentam os detalhes do Plano Safra para a agricultura familiar.