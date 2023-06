Fávaro admite dificuldades orçamentárias, mas fala em Plano Safra ‘robusto’

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, ministro da Agricultura afirma que programa será anunciado nos dia 27 e 28 de junho em cerimônia em Brasília; Fávaro fala em ‘premiar boas práticas’

Reprodução/Jovem Pan News Carlos Fávaro falou sobre o Plano Safra durante entrevista



O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, concedeu entrevista exclusiva para a Jovem Pan News durante o programa Os Pingos Nos Is, nesta segunda-feira, 19. Como antecipou a colunista Kellen Severo, as primeiras diretrizes do Plano Safra serão anunciadas nos dias 27 e 28 de junho. A cerimônia está marcada para iniciar às 10h da terça-feira, 27, em Brasília. Segundo Fávaro, o plano será “robusto” e atenderá toda a demanda do setor. O chefe de pasta também admitiu dificuldades orçamentárias para concluir o programa. Segundo informações do repórter André Anelli, da Jovem Pan News, o Planalto teme um novo desgaste com o agronegócio. O receio reside no fato de haver uma divergência em relação aos recursos que serão ofertados. O setor reivindica R$ 20 bilhões, enquanto o Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, sinaliza com R$ 5 bilhões.

Fávaro se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com Haddad nesta segunda-feira, 19, para tratar sobre o assunto. “Sem fazer anúncio ainda, o que posso dizer é que será um Plano Safra robusto e seguirá a história de fortalecimento feito pelo presidente Lula e atenderá toda a demanda do setor”, disse. Na sequência, o ministro foi questionado sobre as premiações para boas práticas. “Temos que compreender que as taxas de juros praticadas no Brasil são proibitivas. Quase 14% a taxa básica de juros. Para equalizar isso dentro dos padrões necessários para a agropecuária brasileira, ainda mais em um ano onde os preços estão muito achatados”, disse o ministro. “Nosso objetivo é premiar as boas práticas. Posso garantir que será um Plano Safra mais robusto, mas estamos com dificuldades de ajustar o orçamento para essa premiação”, acrescentou.

