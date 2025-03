Às vésperas do julgamento da ADPF das Favelas, ONG aponta aumento de operações policiais na Maré

Ações têm afetado a rotina dos moradores, alunos e a rede de saúde local

Às vésperas da retomada da votação no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) das Favelas, um relatório alarmante da ONG Redes da Maré, divulgado nesta sexta-feira (21), destaca um aumento significativo nas operações policiais na região da Maré, no Rio de Janeiro. Este documento revela que, apesar da decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que estabeleceu um protocolo para a atuação das forças de segurança em comunidades, o número de operações na Maré cresceu de sete em 2021 para 42 em 2024. Este aumento resultou na morte de 20 moradores.

O relatório da ONG também traz à tona denúncias preocupantes de violações de direitos humanos e de propriedade privada durante essas operações, que têm afetado diretamente a rotina dos moradores, alunos e a rede de saúde local. Com a retomada da discussão no STF, a expectativa é que a corte busque um equilíbrio entre a necessidade de segurança e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.

